Культурно-досуговый центр появится в будущем парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В будущем парке "Яуза" специалисты приступили к работам по созданию культурно-досугового центра, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пространство для отдыха и досуга горожан появится на Северодвинской улице в пойме реки Яузы.

"Новый культурно-досуговый кластер станет местом для проведения различных мероприятий районного масштаба", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что уже подготовлено место для сцены и установки перголы, появилось основание под устройство кафе-амфитеатра.

В рамках проекта будет установлен небольшой павильон, с одной стороны которого разместится семейное кафе, а с другой – амфитеатр и сцена. Объекты объединит пергола с качелями. Также там обустроят зоны отдыха с удобными скамейками, цветниками и детской площадкой с фонтаном.

Ранее сообщалось, что в создаваемом парке "Яуза" завершилась реконструкция трех исторических прудов. Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда.

В ходе реконструкции специалисты также обновили береговые линии. На Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега, возведя новое берегоукрепление. А для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов были сделаны откосные берега.

