Досуговый центр появится в будущем парке "Яуза"

В будущем парке "Яуза" появится досуговый центр. Павильон обустроят на участке вдоль Северодвинской улицы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В досуговом центре разместят шахматный и книжный клубы и хореографические классы. Сделают открытую террасу, а рядом будет лабиринт с кустарниками в виде надписи "Парк Яуза". Для москвичей старшего возраста оборудуют площадки с тренажерами.

Фундамент будущего досугового центра уже готов. Сейчас специалисты формируют каркас из металлоконструкций и устанавливают колонны. Павильон возводят из природных материалов – он должен органично вписаться в природный ландшафт. Для этого фасад облицуют декоративными панелями натуральных цветов. А витражное остекление наполнит здание естественным светом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

