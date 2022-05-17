Бочкарев: транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем", – отметил он.

Проект предполагает строительство 8,7 километра дорог. Среди них – четыре транспортных сооружения протяженностью 1,6 километра, два боковых проезда и ряд других дорожных объектов.

"За счет реконструкции развязки улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи с населением около 600 тысяч человек. Кроме того, благодаря перераспределению потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковской", – пояснил заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются работы по реконструкции клеверных развязок на МКАД. Специалисты создают направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. По словам главы столицы Сергея Собянина, за последние 10 лет на МКАД появились 18 новых развязок. В настоящее время специалисты работают еще над четырьмя. Новые развязки будут расположены на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней.