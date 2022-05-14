Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в Москве закрыли до 25 мая

Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в Москве закрыт до 25 мая. А с 26 по 29 мая перекроют еще и съезд с нее в сторону центра.

Ограничения связаны со строительством транспортной развязки. Когда все поедет быстрее, как объехать проблемный участок? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.