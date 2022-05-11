Схема движения изменится в 1-м Новомихайловском проезде в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 1 июня 1-й Новомихайловский проезд станет односторонним, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о небольшой внутрирайонной улице, ширина проезжей части которой составляет шесть метров.
"Когда вдоль дороги припаркованы автомобили, разъехаться здесь невозможно", – отметили в департаменте.
Ожидается, что благодаря вводу одностороннего движения исчезнет проблема встречного разъезда, а вместе с ней заторы и конфликтные ситуации на дороге. Кроме того, появится 46 новых парковочных мест, а сама улица станет комфортнее и безопаснее – ее перестанут использовать для транзита.
Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре столицы перекроют 15 мая из-за проведения "Московского полумарафона". Полное перекрытие будет действовать на улице Лужники – от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной с 06:30 до 13:00.
Лужнецкая набережная – от улицы Лужники до съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца в сторону Новодевичьей набережной, а также Хамовнический Вал – от Фрунзенской набережной до дома 16 по улице Хамовнический Вал будут недоступны для проезда с 08:00 до 13:00.
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