Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за полумарафона 15 мая

11:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько улиц в центре столицы перекроют 15 мая из-за проведения "Московского полумарафона". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Полное перекрытие будет действовать на улице Лужники – от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной с 06:30 до 13:00. Лужнецкая набережная – от улицы Лужники до съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца в сторону Новодевичьей набережной, а также Хамовнический Вал – от Фрунзенской набережной до дома 16 по улице Хамовнический Вал будут недоступны для проезда с 08:00 до 13:00.
Также с 07:35 до 12:30 нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной – от Хамовнического Вала до Крымского моста; с 08:45 до 10:25 – по Новокрымскому проезду – от Пречистенской набережной до Остоженки; с 08:45 до 10:35 – по Остоженке – от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда, с 08:50 до 10:35 – по Соймоновскому проезду – от Остоженки до Пречистенской набережной.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Пречистенская набережная – от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки – будет перекрыта с 08:00 до 12:15; Кремлевская набережная – от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста – с 08:10 до 12:00; Москворецкая набережная – от улицы Москворецкой до Большого Устьинского моста – с 08:20 до 12:00; Устьинская набережная – от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера – с 08:30 до 12:00; Котельническая набережная – от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной, а также Гончарная набережная – от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста – с 08:30 до 11:45. Краснохолмская набережная станет недоступна от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда с 08:30 до 11:40.
Кроме того, на указанных улицах с полуночи и до конца спортивного мероприятия будут временно ликвидированы парковочные места.
В текущем году Московское беговое сообщество планирует провести порядка 15 забегов в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо полумарафонов, в программе мероприятий числятся марафон "Белые ночи", "Ночной забег" и Московский марафон, которые пройдут 18 июня, 9 июля и 18 сентября соответственно.
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