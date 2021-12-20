Московское беговое сообщество проведет 15 забегов в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В следующем году Московское беговое сообщество проведет порядка 15 забегов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного движения.
"Сезон начнется в феврале и завершится в декабре", – рассказали в пресс-службе.
Так, в предстоящем сезоне сообщество намерено сфокусироваться на развитии студенческого спорта. Так, 19 февраля состоится третий этап "Студенческого кубка БС", а 26 февраля пройдут соревнования "Скорость".
Московский полумарафон состоится 15 мая, а полумарафон в Санкт-Петербурге – 7 августа. Марафон "Белые ночи", "Ночной забег" и Московский марафон запланированы на 18 июня, 9 июля и 18 сентября соответственно. Записи на участие в перечисленных событиях откроются весной.
"Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных в 2022 году. В наших целях – расширять внешнюю аудиторию стартов, вовлекать в коммуникацию людей, которым бег на сегодняшний момент не близок, постепенно знакомить их с беговой культурой города и видом спорта в целом", – отметил сооснователь сообщества Дмитрий Тарасов.
Ранее главный тренер Сергей Корнеев рассказал, какие правила необходимо соблюдать при пробежках в холодное время года. Первое, что рекомендовал тренер, – выбирать маршруты вблизи от дома, а разогреваться в теплом помещении. Также, по его словам, не следует пренебрегать витаминами, здоровым сном и массажем.
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