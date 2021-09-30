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Спорт

30 сентября, 19:42

Московский полумарафон перенесли на 2022 год из-за эпидемической обстановки

город спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский полумарафон, который был запланирован на 24 октября, перенесли на май 2022 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского бегового сообщества.

"Межведомственная комиссия приняла решение отменить ранее выданное согласование на проведение Ночного забега и Московского полумарафона в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице. Ночной забег переносится на 9 июля 2022 года. Московский полумарафон – на май", – говорится в сообщении.

Точная дата проведения Московского полумарафона будет согласована и объявлена позднее.

Это уже не первый перенос Московского полумарафона. Изначально его проведение было запланировано на 16 мая. Однако он был перенесен на 22 августа, а затем – на 24 октября по той же причине, что и сейчас.

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