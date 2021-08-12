Московский полумарафон перенесли на 24 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский полумарафон, который должен был состояться 22 августа, вновь перенесли из-за ситуации с коронавирусом в городе. Новая дата – 24 октября, сообщает пресс-служба Бегового сообщества.

"В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией региональных властей Московский полумарафон перенесен на 24 октября 2021 года", – отметили в организации.

Уточняется, что участники, которые уже зарегистрировались на мероприятие, смогут принять участие в новую дату или оформить возврат взноса. Инструкцию о том, как это сделать, отправили участникам по электронной почте.

Это уже не первый перенос Московского полумарафона. Изначально его проведение было запланировано на 16 мая. Однако он был перенесен на 22 августа по той же причине, что и сейчас.

Ранее Беговое сообщество также сообщило о переносе на 10 сентября "Ночного забега", который должен был состояться в Лужниках 19 июня.

