Московский полумарафон в "Лужниках" перенесли на 22 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московский полумарафон, который должен пройти в "Лужниках" 16 мая, перенесли на 22 августа. Информация об этом опубликована на сайте московского Бегового сообщества.

"В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией региональных властей Московский полумарафон перенесен с 16 мая на 22 августа 2021 года", – говорится в сообщении.

В этом беговом сезоне произошли и другие изменения. Так, Красочный забег пройдет 4 июля вместо запланированного первоначально 6 июня. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Тем, кто не сможет участвовать, оформят возврат средств.

Ранее стало известно, что марафонец из Санкт-Петербурга спустя год добежал до Владивостока. Максим Егоров преодолел дистанцию в 10 тысяч километров значительно раньше, чем планировал.