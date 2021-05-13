Московский полумарафон перенесли в связи с эпидемической обстановкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский полумарафон, который должны были провести 16 мая 2021 года в "Лужниках", перенесли на неопределенный срок. Команда "Бегового сообщества" приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей.

Уточняется, что спортивная выставка и выдача стартовых пакетов тоже переносятся. О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат позже.

"Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы", – рассказали организаторы мероприятия.

Горожан призвали следить за информацией на сайте Московского полумарафона.

Ранее сообщалось, что в середине апреля в Битцевском парке состоялся кросс по пересеченной местности "Лисья гора". Участники, в зависимости от своего возраста, бежали дистанции от 2 до 6 километров.