Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
"Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное", – написали организаторы.
Точные даты проведения мероприятия в предстоящем году не названы. Однако известно, что билеты 2021 года будут действительны.
Изначально Comic Con Russia должен был состояться в период с 7 по 10 октября. Предполагалось, что вход на мероприятие будет осуществляться по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации, перенесенный коронавирус или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
В августе стало известно о продлении сроков проведения музыкального фестиваля "Дикая мята" в 2022 году, который также перенесли в связи с коронавирусными ограничениями. Выступления пройдут в период с 17 по 26 июня.
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