Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное", – написали организаторы.

Точные даты проведения мероприятия в предстоящем году не названы. Однако известно, что билеты 2021 года будут действительны.

Изначально Comic Con Russia должен был состояться в период с 7 по 10 октября. Предполагалось, что вход на мероприятие будет осуществляться по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации, перенесенный коронавирус или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

В августе стало известно о продлении сроков проведения музыкального фестиваля "Дикая мята" в 2022 году, который также перенесли в связи с коронавирусными ограничениями. Выступления пройдут в период с 17 по 26 июня.