Организаторы "Дикой мяты" продлили срок проведения фестиваля в 2022 году

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" в 2022 году продлится 10 дней, он пройдет с 17 по 26 июня в поселке Бунырево в Тульской области. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Теперь "Дикая мята" – это два музыкальных уик-энда, десятидневный кемпинг и более 150 концертов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль будет состоять из трех частей. Первая – "Дикая мята Green" – станет мультижанровой и продлится с 17 по 19 июня. В эти дни перед зрителями выступят группы The Hatters, "Нервы", "Тараканы!", "Несчастный случай" и другие.

Вторая часть под названием Yellow Camp продлится с 20 по 23 июня и будет представлять кемпинг с музыкальной программой, творческими встречами, экскурсиями по Туле, гастрошоу и другими мероприятиями.

"Дикая мята Violet", которая пройдет с 24 по 26 июня, станет заключительной частью фестиваля, акцентированной на электронную музыку. В эти дни на сцену выйдут Иван Дорн, Cheese People, Oligarkh, Дана Соколова, Guru Groove Foundation и другие исполнители.

Как сообщалось, ежегодный фестиваль "Дикая мята" в этом году был перенесен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Мероприятие должно было проходить с 18 по 20 июня в селе Бунырево. Планировалось, что участие в музыкальном событии примут группы "Кино", "Аукцыон", а также Иван Дорн и другие исполнители.