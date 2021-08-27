Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал в Москве

20:15
В Москве стартовал военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".
Зрителей ждут выступления военного оркестра из Габона, коллективов из Катара, Белоруссии и Греции, арт-группы "Хор Турецкого", а также фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.
Мероприятие продлится до 5 сентября и пройдет в формате COVID-free: посетить "Спасскую башню" смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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