Сад водных растений разобьют у ЦУМа в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Фото: "Московские сезоны"/Максим Денисов

Столицу украсят десятки тематических площадок в рамках фестиваля "Цветочный джем", дизайнерские сады появятся на главных гастрономических ярмарках города. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото (в любой день недели), но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам", – говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы увидят как реплики проектов "Цветочного джема" прошлых лет, так и совершенно новые ландшафтные композиции. Например, на площади Революции появится русский лес с березами, соснами, елями и композициями из объемных кустарников, цветов и ягод.

"По замыслу авторов, проект отсылает к истории Москвы и в том числе к лесам, среди которых строился наш город и которые окружают его сегодня. Ну а рестораторы, участники гастрономического проекта "Лето в городе" угощают здесь блюдами русской кухни: блинами, борщами и пирогами", – указано в материале.

Находящееся неподалеку пространство между площадью Революции и Манежной площадью будет оформлено в виде классической русской липовой аллеи с цветниками, а Столешников переулок превратится в южный курорт.

"Доминантой роскошного сада на этой площадке станет пергола, увитая пышной глицинией и плетистыми розами. В проекте также будут использованы и другие растения Юга", – говорится в релизе.

У входа в ЦУМ появится сад водных растений с кубическими аквариумами с нимфеями и другими водными растениями. Также тематические площадки, выполненные в стиле крымских курортов, появятся районах Коптево, Гольяново, Южное Бутово и в Зеленограде, а в Куркине дизайнеры создадут японский сад с классическими элементами и традиционными растениями.

"В рамках гастропроекта "Лето в городе" на этих площадках посетителям предложат попробовать натуральное мороженое с уникальными вкусами: от "клубничной поляны" до "зеленого чая с мятой", от "клюквы в сахаре" до "ромового шмеля", – уточнили в пресс-службе.

В этом году фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября и продлится до 1 октября. Он будет проходить с ограничениями, связанными с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.