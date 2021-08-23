Москва готовится к фестивалю "Цветочный джем". Прошлым летом из-за пандемии не удалось провести его в полном объеме, поэтому победителей "Джема-2020" представят в этом году.

Тогда проекты были ориентированы на улучшение городской среды. На конкурс поступило 225 заявок из 15 стран. Теперь живые композиции, благоухающие сады и цветники должны развернутся во всех округах Москвы.

В прошлые годы в композициях и садах было использовано более четырех миллионов живых цветов и растений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.