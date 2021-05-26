На ВДНХ научат разрабатывать бизнес-план

В образовательном центре на ВДНХ всех желающих без опыта, даже школьников, научат разрабатывать бизнес-план, искать инвесторов, собирать команду и многое другое.

Как попасть на курсы в "Бизнес. Техноград"? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.