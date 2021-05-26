Предприниматели Москвы предложили Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные предприниматели предложили Сергею Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для вакцинированных от коронавируса гостей.
"Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, еще что-нибудь придумайте, но это не мы должны делать, а вы", – заявил мэр.
Он отметил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном, иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.
"У нас добровольная прививка. Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", – добавил Собянин.
Помимо этого, бизнес-сообщество предложило предусмотреть новую схему вынесения административных штрафов за нарушения в сфере предпринимательства, при которой сначала проводится профилактика, выносится предупреждение и только после этого выписывается штраф. Собянин ответил, что обсудит эти вопросы с компетентными органами.
Он также оценил предложение предпринимателей о проведении инспекции антиковидных мер, поскольку, по мнению бизнес-сообщества, введенные разными структурами ограничения противоречат друг другу.
"Очень хорошая идея. Давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам. Давайте мы сейчас ревизию проведем этих мер", – сказал Собянин в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ.
По словам Собянина, в последнее время наблюдается позитивная динамика по снижению заболеваемости коронавирусом. До этого был рост, но после праздников пошло снижение новых случаев, отметил мэр.
Также он рассказал, что в Москве от COVID-19 привились уже 1,5 миллиона человек и нет ни одного случая тяжелых последствий.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи мэр столицы затронул тему создания Совета предпринимателей столицы, за который проголосовали порядка 500 тысяч специалистов отрасли.
Градоначальник объяснил, что данная уникальная платформа будет помогать прорабатывать меры поддержки бизнеса и обсуждать законодательные инициативы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: