Предприниматели Москвы предложили Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприниматели предложили Сергею Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для вакцинированных от коронавируса гостей.

"Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, еще что-нибудь придумайте, но это не мы должны делать, а вы", – заявил мэр.

Он отметил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном, иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.

"У нас добровольная прививка. Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", – добавил Собянин.

Помимо этого, бизнес-сообщество предложило предусмотреть новую схему вынесения административных штрафов за нарушения в сфере предпринимательства, при которой сначала проводится профилактика, выносится предупреждение и только после этого выписывается штраф. Собянин ответил, что обсудит эти вопросы с компетентными органами.

Он также оценил предложение предпринимателей о проведении инспекции антиковидных мер, поскольку, по мнению бизнес-сообщества, введенные разными структурами ограничения противоречат друг другу.

"Очень хорошая идея. Давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам. Давайте мы сейчас ревизию проведем этих мер", – сказал Собянин в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ.

По словам Собянина, в последнее время наблюдается позитивная динамика по снижению заболеваемости коронавирусом. До этого был рост, но после праздников пошло снижение новых случаев, отметил мэр.

Также он рассказал, что в Москве от COVID-19 привились уже 1,5 миллиона человек и нет ни одного случая тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи мэр столицы затронул тему создания Совета предпринимателей столицы, за который проголосовали порядка 500 тысяч специалистов отрасли.

Градоначальник объяснил, что данная уникальная платформа будет помогать прорабатывать меры поддержки бизнеса и обсуждать законодательные инициативы.