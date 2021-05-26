Названы самые счастливые предприниматели России

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Самыми счастливыми ощущают себя предприниматели, работающие в креативной индустрии – блогеры, художники и коучи – их 84%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос "СберЗдоровья" и "ЮKassa".

"А самый низкий индекс счастья у IT-специалистов – 45 баллов", – говорится в исследовании.

Средний показатель уровня счастья бизнесменов – 46,13 балла из 100. При этом счастливых женщин-предпринимателей больше, чем мужчин – 66 и 52,9 балла соответственно.

Аналитики также выяснили, что работающие по найму сотрудники счастливее своих руководителей.

Исследование приурочили ко Дню российского предпринимательства, его отмечают 26 мая. В опросе приняли участие порядка 200 представителей бизнеса.

Ранее жители России определили месячный доход, который поможет им быть счастливыми.