Собянин провел встречу с предпринимателями в новом центре "Бизнес.Техноград" на ВДНХ

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Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ.

В День российского предпринимательства мэр Москвы пообщался с участниками проектов "Бизнес.Уикенд.Старт" и "Стартап-школа МБМ", слушателями акселерационной и преакселерационной программ "Бизнес.Уикенд" и представителями других объединений.

"Здесь, в "Технограде", образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Вы тоже в этом участвуете или планируете участвовать. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса", – заявил градоначальник.

По словам мэра, в условиях пандемии коронавируса городские власти были нацелены на то, чтобы дать бизнесу возможность спокойно работать. Собянин подчеркнул, что это стало возможно благодаря адекватной работе медицинской системы Москвы.

Бизнес-сообщество также предложило предусмотреть новую схему вынесения административных штрафов за нарушения в сфере предпринимательства, согласно которой сначала проводится профилактика, выносится предупреждение и только после этого выписывается штраф. Собянин ответил, что обсудит этот вопрос с компетентными органами.

В ходе встречи мэр столицы затронул тему создания Совета предпринимателей столицы, за который проголосовали порядка 500 тысяч специалистов отрасли. Градоначальник объяснил, что данная уникальная платформа будет помогать прорабатывать меры поддержки бизнеса и обсуждать законодательные инициативы.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время малый и средний бизнес обеспечивает работой более 3,5 миллиона москвичей и дает четверть налоговых поступлений в бюджет города. Всего в столице насчитывается 764 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это порядка 13% от всех малых и средних предприятий России.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина ранее рассказала о старте приема заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. По словам представителя мэрии, новый формат рассматривается как способ поддержки бизнеса.