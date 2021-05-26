В Москве запускают акселератор креативных индустрий – заммэра

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С 26 мая в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в рамках акселератора запустят шесть треков – "Исполнительское искусство" (Performing Arts), "Мода и дизайн" (Fashion&Design), "Рекламные технологии" (AdTech), "Издательское дело/новые медиа" (Publishing/New Media), "Архитектура" (Architecture), "Искусство и музыка" (Art&Music).
Она добавила, что это достаточно новый способ, который правительство использует для поддержки бизнеса. Направление развивается с 2019 года.
В 2021 году участниками акселератора могут стать предприниматели, занятые в креативных сферах.
"Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель. Подготовку смогут пройти 90 команд", – сказала Сергунина.
Акселератор креативных индустрий включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Регистрация доступна на сайте.
К первой, которая пройдет в онлайн-формате, могут присоединиться юрлица, ИП и самозанятые, зарегистрированные в столице. Ориентировочное количество участников – 200 человек. Программа будет длиться две недели, регистрация проходит до 8 июня.
Основная акселерационная онлайн-программа состоится с 24 июня по 31 августа. Регистрация на нее открыта до 23 июня. Участниками программы, рассчитанной на 10 недель, станут 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих готовый продукт и опыт первых продаж, а также более двух человек в команде.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что всем командам дадут квалифицированного наставника, который будет проводить еженедельные консультации.
Заключительным событием акселерационной программы станет Demo Day, в рамках которого участники презентуют проекты и расскажут о результатах работы экспертам и возможным партнерам.
На завершающем этапе, после акселерации и доработки продукта, команды, прошедшие на Demo Day, в течение полутора месяцев проведут целевые B2B-сессии с потенциальными покупателями продукции.
Ранее депутат Мосгордумы Андрей Титов рассказал, что сегодня в столице предпринимателям доступны более сотни мер господдержки. Предприниматели могут получить адресную помощь через онлайн-навигатор поддержки бизнеса.
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