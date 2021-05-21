Сергунина: два курса столичного образовательного проекта "Бизнес-уик-энд" стартуют 24 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Занятия образовательного проекта "Бизнес-уик-энд", предназначенного для предпринимателей, стартуют в столице 24 мая. Поучаствовать в них могут москвичи в возрасте от 17 до 30 лет, рассказала заммэра Наталья Сергунина порталу мэра и правительства Москвы.

"Проект "Бизнес-уик-энд" реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор – это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор – более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей", – пояснила она.

Начинающие бизнесмены смогут пройти 10 занятий индивидуально или вместе с командой на разных площадках столицы, в том числе в "Цифровом деловом пространстве" и "Технограде". Они изучат основы предпринимательства, его финансовые и юридические аспекты, а также под руководством наставников разработают собственные проекты. Кроме того, участники получат знания в сфере продаж, маркетинга, масштабирования и стратегии бизнеса, ведения переговоров, а также тимбилдинга.

Более опытных предпринимателей ждут мини-лекции и деловые игры. Они проанализируют свой бизнес, разработают стратегию его развития, а кураторы расскажут, как увеличить продажи, выстроить маркетинг и продвигать свой продукт в социальных сетях. При этом уточняется, что для участия в программе акселератора нужно уже быть зарегистрированным в качестве юридического лица и иметь команду от трех до пяти человек.

Зарегистрироваться на обе программы "Бизнес-уик-энда" можно через портал Business Update.

Ранее в столице прошел акселератор GoGlobal. Он рассчитан на IT-компании и помогает им выйти на зарубежные рынки. Уточнялось, что его участники заключили соглашения на сумму более 530 тысяч долларов с партнерами из 24 стран.

