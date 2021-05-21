Сергунина: два курса столичного образовательного проекта "Бизнес-уик-энд" стартуют 24 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Занятия образовательного проекта "Бизнес-уик-энд", предназначенного для предпринимателей, стартуют в столице 24 мая. Поучаствовать в них могут москвичи в возрасте от 17 до 30 лет, рассказала заммэра Наталья Сергунина порталу мэра и правительства Москвы.
"Проект "Бизнес-уик-энд" реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор – это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор – более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей", – пояснила она.
Начинающие бизнесмены смогут пройти 10 занятий индивидуально или вместе с командой на разных площадках столицы, в том числе в "Цифровом деловом пространстве" и "Технограде". Они изучат основы предпринимательства, его финансовые и юридические аспекты, а также под руководством наставников разработают собственные проекты. Кроме того, участники получат знания в сфере продаж, маркетинга, масштабирования и стратегии бизнеса, ведения переговоров, а также тимбилдинга.
Более опытных предпринимателей ждут мини-лекции и деловые игры. Они проанализируют свой бизнес, разработают стратегию его развития, а кураторы расскажут, как увеличить продажи, выстроить маркетинг и продвигать свой продукт в социальных сетях. При этом уточняется, что для участия в программе акселератора нужно уже быть зарегистрированным в качестве юридического лица и иметь команду от трех до пяти человек.
Зарегистрироваться на обе программы "Бизнес-уик-энда" можно через портал Business Update.
Ранее в столице прошел акселератор GoGlobal. Он рассчитан на IT-компании и помогает им выйти на зарубежные рынки. Уточнялось, что его участники заключили соглашения на сумму более 530 тысяч долларов с партнерами из 24 стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: