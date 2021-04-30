Наталья Сергунина рассказала об итогах экспортного акселератора GoGlobal

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участники второго потока акселератора GoGlobal заключили контракты более чем на 500 тысяч долларов. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Уточняется, что образовательная программа была подготовлена Московским экспортным центром и "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив. Она предназначена для столичных IT-компаний и помогает им выйти на зарубежные рынки. С конца 2020 года ее участники изучали иностранные языки, вели маркетинговую подготовку и улучшали бизнес-процессы. В конце обучения каждая компания представила собственную экспортную стратегию и план развития на ближайшие годы.
"Второй поток оказался даже успешнее – компании начали работать с заказчиками из 24 государств, включая Китай, США и Швецию. Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч", – цитируют в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
19 апреля в столице запустился другой акселератор. Его участниками стали организации из индустрии красоты. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших во время пандемии, а интенсив призван помочь предприятиям ускоренно восстановиться.
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