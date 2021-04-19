Первый акселератор для представителей индустрии красоты открылся в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовала регистрация на первый акселератор в сфере услуг для представителей индустрии красоты. Участники под руководством опытных наставников будут искать пути повышения бизнес-показателей, а также сформируют стратегии развития предприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, проект проведет ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Участие смогут принять парикмахерские, салоны красоты, барбершопы и другие предприятия этой отрасли.

"Отрасль столкнулась с ограничениями и относится к одной из наиболее пострадавших во время пандемии, поэтому сегодня город делает все для того, чтобы помочь предпринимателям быстрее восстановиться", – приводятся в материале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

В материале говорится, что обучение начнется с интенсива, на котором расскажут, как правильно представить бизнес для отбора в основную программу акселератора. Во время работы программы 50 бизнесменов будут создавать свои проекты. Весь процесс пройдет под контролем опытных кураторов.

Заммэра Наталья Сергунина ранее рассказала, что столичные предприниматели более миллиона раз получили помощь в рамках проекта ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), который появился в 2012 году.

Предприниматели чаще всего интересуются доступными мерами поддержки от города. Также бизнесмены консультируются на предмет ведения бухгалтерского учета, налогообложения и запуска стартапа. Получить консультацию можно в любом центре услуг для бизнеса.

Осваивать основные принципы ведения бизнеса можно в рамках проектов "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ", а также на вебинарах, курсах, конференциях, форумах. В частности, только за прошлый год было проведено более 1,3 тысячи соответствующих мероприятий.

