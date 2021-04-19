В центре "Моя карьера" пройдут бесплатные тренинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бесплатные тренинги, где москвичи смогут приобрести актуальные для рынка труда компетенции, пройдут в центре занятости "Моя карьера" до конца апреля, передает портал мэра и правительства Москвы.

20 апреля состоится тренинг "Все, что нужно знать о трудоустройстве", на котором слушателям расскажут о трудовом договоре, особенностях принятия на работу и прохождении испытательного срока.

Научиться работать в режиме многозадачности, а также узнать о методах концентрации внимания можно будет также 20 апреля на встрече "Как концентрировать внимание на приоритетах".

Узнать о способах самопрезентации, а также о том, как справляться с волнением и страхом перед встречей с будущим работодателем, горожанам предложат 21 апреля на тренинге "Собеседование".

23 апреля пройдет мероприятие "Современные технологии поиска работы". На нем расскажут об актуальных способах поисках работы.

27 апреля на тренинге "Как составить продающее резюме" научат писать резюме, а на встрече "Самомотивация для поиска работы" можно будет разобраться в собственных целях и расставить приоритеты. Также 27 апреля пройдет тренинг "Трудовой договор или договор ГПХ".

О секретах подготовки к дистанционному интервью москвичам расскажут 29 апреля на встрече "Особенности собеседования онлайн". А 30 апреля слушателей приглашают на тренинги "Видеорезюме" и "Сопроводительное письмо и портфолио".

Подробная информация о мероприятиях, куда нужна предварительная регистрация, доступна на сайте.

Ранее сообщалось, что центр "Моя карьера" в апреле проведет тематические тренинги для тех, кто планирует начать свое дело, находится в поиске бизнес-идеи или хочет узнать что-то новое для эффективной работы на себя.

