В Москве стартовало обучение в бизнес-акселераторе для молодежи

18:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обучение в бизнес-акселераторе для молодежи и старших школьников стартовало в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.
"Москва расширяет возможности для обучения по бизнес-направлениям. На базе приемной столичного бизнес-омбудсмена запущен акселератор для молодых предпринимателей", – сказал Головченко.
Он отметил, что просветительский проект "Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве" направлен на развитие бизнес-инициативы с самого раннего возраста. Целевая аудитория программы – молодежь и учащиеся старших классов.
"Уже закончен первый этап предпринимательских уроков в школах и колледжах, который получил большое внимание инициативных студентов и школьников", – подчеркнул Головченко.
Депутат обратил внимание, что среди молодежи наблюдается большой интерес к теме бизнеса.
"Бизнес-акселератор MOS.МШУ позволит таким ребятам получить необходимые для старта собственного бизнеса знания в интенсивном режиме", – отметил Головченко.
Член Мосгордумы напомнил, что продолжительность программы – восемь дней. За это время участникам предстоит посетить лекции экспертов, проектные и форсайт-сессии, встречи с бизнесменами Москвы и выполнить работу в медиамастерской. Формировать бизнес-планы, учиться тестировать гипотезы, строить коммуникации молодые люди будут на реальных кейсах. Им предстоит работать как индивидуально, так и в команде. Занятия будут проходить по субботам с учетом учебной загрузки участников.
"Сейчас со школьной скамьи ребята мечтают о стартапе, который "взлетит", и это хорошая, правильная мотивация. После встречи с первым составом участников акселератора у меня самые позитивные впечатления. Это те люди, которые уже сейчас смотрят в будущее", – поделился впечатлениями депутат.
Он отметил, что ребята еще учатся, но готовы одновременно уделять время собственному делу. Цифровизация играет на руку молодым людям: если у тебя есть рабочая бизнес-идея, никто не посмотрит, что с утра ты на уроке алгебры.
"Наша задача сейчас не говорить таким ребятам: иди сначала повзрослей, но дать им площадку, чтобы получить необходимые знания для старта,а также наставников, менторов, экспертов, которые ответят на вопросы по конкретным кейсам в привязке к сегодняшнему дню. Такие программы нужно развивать для широкого круга московских студентов и школьников", – заключил Головченко.
Ранее сообщалось, что школьники могут выбрать перспективную профессию при помощи бесплатного карьерного акселератора. Проект "Грань" знакомит юных участников с такими развивающимися индустриями, как урбан, IT, креатив, бизнес, новая промышленность и сервис, а также помогает в игровой форме начать карьеру в интересной сфере.
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