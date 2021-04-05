В Москве стартовало обучение в бизнес-акселераторе для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обучение в бизнес-акселераторе для молодежи и старших школьников стартовало в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"Москва расширяет возможности для обучения по бизнес-направлениям. На базе приемной столичного бизнес-омбудсмена запущен акселератор для молодых предпринимателей", – сказал Головченко.

Он отметил, что просветительский проект "Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве" направлен на развитие бизнес-инициативы с самого раннего возраста. Целевая аудитория программы – молодежь и учащиеся старших классов.

"Уже закончен первый этап предпринимательских уроков в школах и колледжах, который получил большое внимание инициативных студентов и школьников", – подчеркнул Головченко.

Депутат обратил внимание, что среди молодежи наблюдается большой интерес к теме бизнеса.

"Бизнес-акселератор MOS.МШУ позволит таким ребятам получить необходимые для старта собственного бизнеса знания в интенсивном режиме", – отметил Головченко.

Член Мосгордумы напомнил, что продолжительность программы – восемь дней. За это время участникам предстоит посетить лекции экспертов, проектные и форсайт-сессии, встречи с бизнесменами Москвы и выполнить работу в медиамастерской. Формировать бизнес-планы, учиться тестировать гипотезы, строить коммуникации молодые люди будут на реальных кейсах. Им предстоит работать как индивидуально, так и в команде. Занятия будут проходить по субботам с учетом учебной загрузки участников.

"Сейчас со школьной скамьи ребята мечтают о стартапе, который "взлетит", и это хорошая, правильная мотивация. После встречи с первым составом участников акселератора у меня самые позитивные впечатления. Это те люди, которые уже сейчас смотрят в будущее", – поделился впечатлениями депутат.

Он отметил, что ребята еще учатся, но готовы одновременно уделять время собственному делу. Цифровизация играет на руку молодым людям: если у тебя есть рабочая бизнес-идея, никто не посмотрит, что с утра ты на уроке алгебры.

"Наша задача сейчас не говорить таким ребятам: иди сначала повзрослей, но дать им площадку, чтобы получить необходимые знания для старта,а также наставников, менторов, экспертов, которые ответят на вопросы по конкретным кейсам в привязке к сегодняшнему дню. Такие программы нужно развивать для широкого круга московских студентов и школьников", – заключил Головченко.

Ранее сообщалось, что школьники могут выбрать перспективную профессию при помощи бесплатного карьерного акселератора. Проект "Грань" знакомит юных участников с такими развивающимися индустриями, как урбан, IT, креатив, бизнес, новая промышленность и сервис, а также помогает в игровой форме начать карьеру в интересной сфере.