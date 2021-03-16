В конкурсе детского рисунка "Наследие моего района" появились новые номинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сроки приема работ на конкурс детских рисунков "Наследие моего района" продлены до 25 апреля, в рамках проекта открыты дополнительные номинации, приуроченные к памятным датам 2021 года и известным столичным местам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году мы решили продолжить традицию и добавить несколько тематических номинаций, чтобы обратить внимание школьников на важные исторические даты и отдельные городские объекты. Две номинации приурочены к историческим событиям – юбилею покорения космоса и юбилею формирования дивизий Московского народного ополчения и начала битвы за Москву. Две другие посвящены паркам, усадьбам, мостам и набережным. А еще одна учреждена в честь Года науки и технологий в России", – сообщил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Принять участие в конкурсе могут школьники в возрасте от 7 до 15 лет, в каждой номинации можно представить по одному рисунку. По словам Емельянова, московские школьники прислали на конкурс уже более 500 рисунков.
"Участников разделят на возрастные группы – от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет. Победителей определят в категориях "Профессионалы" и "Любители". Рисунки, представленные в дополнительных номинациях, оценят в рамках одного городского этапа. Чтобы выиграть в основной номинации, конкурсантам необходимо изобразить любой красивый и важный с их точки зрения объект, расположенный в их районе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый конкурсант может опубликовать свою работу в Instagram. Рисунок, набравший наибольшее количество лайков, станет победителем в номинации "Приз зрительских симпатий".
"Для ребят с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация "Особый взгляд". Все победители получат памятные призы, дипломы и грамоты", – отметили в департаменте.
Конкурс "Наследие моего района" проводится уже в третий раз. В прошлом году на конкурс поступило около 1 500 рисунков, а лауреатами стали более 300 юных художников.
9 марта стартовал всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий". Он продлится до 11 апреля для школьников в возрасте от 15 до 17 лет на видеоплатформе приложения TikTok. В рамках конкурса каждый участник сможет рассказать о своей малой родине, представить образ родного края, показать любимые парки, городские пространства и арт-объекты, научные и экспериментальные центры, музеи и другие места, которые заслуживают внимания туристов.
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