В TikTok стартовал Всероссийский конкурс для школьников "Страна открытий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий" пройдет с 9 марта по 11 апреля для школьников в возрасте от 15 до 17 лет на видеоплатформе приложения TikTok. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках конкурса каждый участник сможет рассказать о своей малой родине, представить образ родного края, показать любимые парки, городские пространства и арт-объекты, научные и экспериментальные центры, музеи и другие места, которые заслуживают внимания туристов.

"Большой интерес вызывают инновационные проекты на стыке туризма и образования, которые позволяют воспринимать город как единое образовательное пространство с практически безграничными возможностями для обучения и развития", – рассказала председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

Итоги подведут в конце апреля. Победители смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие "Страна открытий" вместе с популярными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде "РЖД".

Также абсолютно каждый финалист получит приз от партнеров конкурса и официальный статус амбассадора своего региона.

Ранее Музей Победы организовал международный конкурс видеороликов "Шедевры Территории Победы". В творческом состязании смогут принять участие государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи со всего мира.