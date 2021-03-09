В TikTok стартовал Всероссийский конкурс для школьников "Страна открытий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий" пройдет с 9 марта по 11 апреля для школьников в возрасте от 15 до 17 лет на видеоплатформе приложения TikTok. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В рамках конкурса каждый участник сможет рассказать о своей малой родине, представить образ родного края, показать любимые парки, городские пространства и арт-объекты, научные и экспериментальные центры, музеи и другие места, которые заслуживают внимания туристов.
"Большой интерес вызывают инновационные проекты на стыке туризма и образования, которые позволяют воспринимать город как единое образовательное пространство с практически безграничными возможностями для обучения и развития", – рассказала председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.
Итоги подведут в конце апреля. Победители смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие "Страна открытий" вместе с популярными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде "РЖД".
Также абсолютно каждый финалист получит приз от партнеров конкурса и официальный статус амбассадора своего региона.
Ранее Музей Победы организовал международный конкурс видеороликов "Шедевры Территории Победы". В творческом состязании смогут принять участие государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи со всего мира.
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