Международный кинофестиваль пройдет в детском технопарке "Наукоград"

10:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В детском технопарке "Наукоград" с 1 по 5 марта пройдут открытые финалы III Международного образовательного кинофестиваля KinoDUEL, в котором поучаствуют представители 55 стран. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, за три года участниками образовательных курсов и мероприятий стали более 15 тысяч школьников.
"Теперь площадка станет еще и местом для обмена культурным опытом молодежи с известными мастерами в сфере визуальных искусств", – приводятся в материале его слова.
Ключевая тема фестиваля – "От сердца к сердцу с любовью". Представленные на конкурс фильмы должны носить жизнеутверждающий характер.
Помимо кинопоказов, в детском технопарке также пройдут творческие вечера со съемочными группами и актерами фильмов-участников, круглые столы и мастер-классы.
Финал конкурса впервые состоится в виде кинодуэли. Три команды жюри будут оценивать открытым голосованием каждую пару номинантов прямо в зале.
Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Наукоград" робототехнику будет преподавать российский сервисный робот. Как рассказал Фурсин, вместе с роботом учащиеся столичных школ смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.
Уточнялось, в механического ассистента загружено два курса: базовый – для детей от 12 лет, а также продвинутый – для учащихся старших классов. Дети узнают, как управлять роботом, изучат систему распознавания лиц, познакомятся с навигацией в робототехнике, а также смогут разработать собственный кейс применения сервисного робота.
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