Робот станет ассистентом преподавателя в технопарке "Наукоград"

08:20
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Российский сервисный робот будет преподавать робототехнику в детском технопарке "Наукоград", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, вместе с роботом учащиеся столичных школ смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.
"Он не заменит преподавателя полностью – будет выполнять роль его ассистента, но при этом у ребят на занятиях появится возможность увидеть в действии достижения современных технологий, разработать и реализовать на основе новых знаний собственные амбициозные проекты", – приводятся в материале слова Фурсина.
Как уточняется, в механического ассистента загружено два курса: базовый – для детей от 12 лет, а также продвинутый – для учащихся старших классов. Дети узнают, как управлять роботом, изучат систему распознавания лиц, познакомятся с навигацией в робототехнике, а также смогут разработать собственный кейс применения сервисного робота.
Директор по развитию компании-разработчика Олег Кивокурцев отметил, что у детей есть уникальная возможность обучаться вместе с "живым" роботом.
"Роботы станут главными помощниками преподавателей – они объективны, беспристрастны, никогда не устают – но роботы не смогут полностью заменить учителей", – сказал он.
Занятия с роботом будут проходить в лаборатории "Робототехника и нейротехнологии".
Ранее заммэра города Наталья Сергунина заявила, что восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России. В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".
Детские технопарки в Москве предназначены для людей в возрасте до 18 лет. Для них запускают занятия по таким профилям, как информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, конструирование и другим. В ноябре была представлена онлайн-платформа, представляющая возможности всех площадок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: