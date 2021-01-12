Робот станет ассистентом преподавателя в технопарке "Наукоград"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Российский сервисный робот будет преподавать робототехнику в детском технопарке "Наукоград", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, вместе с роботом учащиеся столичных школ смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.

"Он не заменит преподавателя полностью – будет выполнять роль его ассистента, но при этом у ребят на занятиях появится возможность увидеть в действии достижения современных технологий, разработать и реализовать на основе новых знаний собственные амбициозные проекты", – приводятся в материале слова Фурсина.

Как уточняется, в механического ассистента загружено два курса: базовый – для детей от 12 лет, а также продвинутый – для учащихся старших классов. Дети узнают, как управлять роботом, изучат систему распознавания лиц, познакомятся с навигацией в робототехнике, а также смогут разработать собственный кейс применения сервисного робота.

Директор по развитию компании-разработчика Олег Кивокурцев отметил, что у детей есть уникальная возможность обучаться вместе с "живым" роботом.

"Роботы станут главными помощниками преподавателей – они объективны, беспристрастны, никогда не устают – но роботы не смогут полностью заменить учителей", – сказал он.

Занятия с роботом будут проходить в лаборатории "Робототехника и нейротехнологии".

Ранее заммэра города Наталья Сергунина заявила, что восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России. В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".

Детские технопарки в Москве предназначены для людей в возрасте до 18 лет. Для них запускают занятия по таким профилям, как информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, конструирование и другим. В ноябре была представлена онлайн-платформа, представляющая возможности всех площадок.