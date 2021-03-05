Метро Москвы запустило конкурс на озвучание объявлений в поездах на одной из линий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стартовал конкурс на озвучание объявлений в поездах на одной из линий столичного метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Хотите стать голосом одной из линий московского метро? Мы поможем желанию сбыться", – говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе всем совершеннолетним желающим необходимо записать короткий видеоролик с озвучкой, как в поезде, – это всем знакомые фразы: "Осторожно, двери закрываются! Следующая станция...".
Также нужно рассказать, какую линию хотелось бы озвучивать и почему именно ее.
Работы участники должны прислать специальному боту Дептранса до 9 марта. Победителей 11 марта определит замначальника метро Юлия Темникова в своем Instagram.
Всего победителей будет 5, каждый из них получит возможность пройти курс "Техника речи" в школе "Останкино". Голос лучшего студента зазвучит в подвижном составе и на всех эскалаторах метро.
Ранее стало известно, что до конца 2021 года в Московском метрополитене запустят бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц. Оплата "лицом" станет доступна всем пассажирам по всему метрополитену.
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