Время считывания банковских карт турникетами метро сократится до секунды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Время считывания банковских карт турникетами столичного метро сократится до секунды. Это произойдет после установки нового программного обеспечения, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, турникеты будут считывать большинство банковских карт за одну секунду – в два раза быстрее, чем сейчас.

"Это произойдет за счет создания новой системы обработки данных и использования новой модели списания средств с карты, приуроченной к запуску Московских центральных диаметров. Сейчас скорость реагирования турникета на валидацию банковских карт составляет, в среднем, две секунды", – сказал Ликсутов Агентству "Москва".

По его словам, систему будут обновлять в два этапа.

"Первый этап уже запущен, на девяти станциях метро обновили программное обеспечение в турникетах, в ближайшие две недели новое ПО загрузят в турникеты на всех станциях метро", – отметил заммэра.

Ликсутов добавил, что оплатить проезд на МЦД также можно будет банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД на платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений будет установлено более 200 валидаторов для оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить проезд картой "Тройка", банковской картой либо смартфоном с функцией бесконтактной оплаты.

С сентября на всех маршрутах городского перевозчика Мосгортранс можно оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Чтобы расплатиться за поездку, нужно приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта.

На экранах новых валидаторов появились иконки платежных систем, и пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, либо с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты.

Оплатить проезд банковской картой или смартфоном через терминалы, расположенные на турникетах, можно на всех станциях Московского метрополитена и МЦК.

