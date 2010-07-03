Бесконтактную оплату введут на всех наземных маршрутах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С сентября на всех маршрутах городского перевозчика Мосгортранс можно будет оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Чтобы расплатиться за поездку, нужно будет приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Это около 800 маршрутов наземного общественного транспорта. На экранах новых валидаторов появятся иконки платежных систем, и пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, либо с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты.

"Сейчас этот сервис доступен на 500 маршрутах Мосгортранса. Пользоваться бесконтактным способом оплаты быстро и удобно", – сказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Одна поездка обойдется при этом в 42 рубля (проездной документ, покупаемый у водителя, стоит на 13 рублей дороже).

Контролер может проверить билет пассажира, для этого нужно поднести карту или смартфон к считывающему терминалу в руках сотрудника, и на экране появится информация о последней оплате.

Бесконтактная система оплаты впервые заработала в столичном транспорте в ноябре 2017 года. Тогда с помощью банковских карт и смартфонов можно было оплатить проезд в трамваях № 6 и 27.

Оплатить проезд банковской картой или смартфоном через терминалы, расположенные на турникетах, можно на всех станциях Московского метрополитена и МЦК. Бесконтактный способ оплаты проезда также можно будет использовать на МЦД.

