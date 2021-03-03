Реконструкцию станции "Апрелевка" будущего МЦД-4 планируют завершить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты планируют завершить реконструкцию станции Апрелевка будущего МЦД-4 в 2022 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, движение по МЦД-4 планируется запустить до 2024 года, а Апрелевка станет одной из конечных станций этого диаметра.

Вице-мэр отметил, что в настоящее время ведется масштабная программа по развитию Киевского направления МЖД.

"В 2021 году здесь планируется открыть семь вокзалов: два новых – Минская и Аминьевская, а также пять после реконструкции – Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская. По уровню комфорта они будут соответствовать стандарту Московских центральных диаметров", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на станции Апрелевка будет три платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от непогоды, также предусмотрено современное освещение и навигация.

Там появится современный вокзал, соответствующий стандартам московского транспорта. Станция свяжет разные районы города, разделенные ж/д путями.

Предполагается, что переход будет крытым, сходы на платформы и выходы оборудуют лифтами и эскалаторами. На вокзале будет три вестибюля с кассами и турникетами.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.

