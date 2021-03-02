Оплату проезда "лицом" введут в московском метро к концу года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay запустят в Московском метрополитене до конца 2021 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заместителя начальника Московского метрополитена – главу службы безопасности Андрея Кичигина.

Он рассказал, что оплата "лицом" станет доступна всем пассажирам по всему метрополитену.

Такой способ оплаты, по словам Кичигина, обеспечивает безопасность поездок и уже отлично зарекомендовал себя в Лондоне, Сингапуре и Дубае.

"Мы все хотим жить и передвигаться в безопасном городе и обеспечиваем нашим пассажирам самый высокий уровень защищенности", – отметил глава службы безопасности.

Сейчас такая оплата тестируется у турникетов или на кассах. Процесс схож со стандартной оплатой покупок смартфоном, когда личность в платежной системе подтверждается с помощью распознавания лица.

Специалист подчеркнул, что система представляет угрозу только для тех, кто находится в розыске.

"Распознавание лиц может представлять опасность только для преступников. Для остальных 99,9 процента пассажиров оно лишь помогает повысить комфорт и обеспечить безопасность поездок", – рассказал Кичигин.

Он также отметил, что с момента запуска системы распознавания лиц правоохранительным органам удалось задержать около 900 человек, подозреваемых в совершении серьезных преступлений, и вернуть домой около 25 пропавших детей и подростков.

Ранее в службе безопасности метро Москвы рассказали, как работает система распознавания лиц. Она не знает ни фамилий, ни имен, ни каких-либо других персональных данных.