Оплату проезда "лицом" введут в московском метро к концу года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay запустят в Московском метрополитене до конца 2021 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заместителя начальника Московского метрополитена – главу службы безопасности Андрея Кичигина.
Он рассказал, что оплата "лицом" станет доступна всем пассажирам по всему метрополитену.
Такой способ оплаты, по словам Кичигина, обеспечивает безопасность поездок и уже отлично зарекомендовал себя в Лондоне, Сингапуре и Дубае.
"Мы все хотим жить и передвигаться в безопасном городе и обеспечиваем нашим пассажирам самый высокий уровень защищенности", – отметил глава службы безопасности.
Сейчас такая оплата тестируется у турникетов или на кассах. Процесс схож со стандартной оплатой покупок смартфоном, когда личность в платежной системе подтверждается с помощью распознавания лица.
Специалист подчеркнул, что система представляет угрозу только для тех, кто находится в розыске.
"Распознавание лиц может представлять опасность только для преступников. Для остальных 99,9 процента пассажиров оно лишь помогает повысить комфорт и обеспечить безопасность поездок", – рассказал Кичигин.
Он также отметил, что с момента запуска системы распознавания лиц правоохранительным органам удалось задержать около 900 человек, подозреваемых в совершении серьезных преступлений, и вернуть домой около 25 пропавших детей и подростков.
Ранее в службе безопасности метро Москвы рассказали, как работает система распознавания лиц. Она не знает ни фамилий, ни имен, ни каких-либо других персональных данных.
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