В "Московском транспорте" появятся данные о загруженности парковок, метро и автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новой версии мобильного приложения "Московский транспорт" будет добавлена функция отображения уровня загруженности парковок, вагонов метро и наземного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Совсем скоро выйдет обновление, в котором будет добавлена возможность проверять загруженность парковок, вагонов метро и наземного транспорта", – говорится в сообщении.

В департаменте пригласили москвичей принять участие в тестировании новой версии приложения. Все добровольцы получат транспортную карту "Тройка" с уникальным дизайном, а самые активные испытатели будут приглашены на экскурсию в ситуационный ЦОДД.

"В прошлый раз было много добровольцев, поэтому мы снова ждем всех желающих на тест новых функций", – говорится в материале.

Ранее в приложении "Московский транспорт" появилась интерактивная схема метро. Москвичи и гости столицы могут построить на интерактивной карте наиболее удобные маршруты для передвижения в метро, на МЦК и МЦД.

Кроме того, программа покажет, как сильно загружены выходы из подземки, найдет удобные вагоны для пересадки и внесет нужные станции в избранное. Приложение также позволяет найти станции с туалетами, банкоматами и другими объектами инфраструктуры.