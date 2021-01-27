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Транспорт

11:55

Интерактивная схема метро и карта парковок появились в приложении "Московский транспорт"

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложении "Московский транспорт" появились интерактивная схема метро и карта парковок.

"Теперь приложение полезно не только для пассажиров, но и владельцев автомобилей", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что москвичи и гости столицы могут построить на интерактивной карте наиболее удобные маршруты для передвижения в метро, на МЦК и МЦД. Кроме того, программа покажет, как сильно загружены выходы из подземки, найдет удобные вагоны для пересадки и внесет нужные станции в избранное.

Приложение также позволяет найти станции с туалетами, банкоматами и другими объектами инфраструктуры.

Карта парковок помогает водителям узнать наличие свободных парковочных мест и их стоимость, а также позволяет построить наиболее удобный маршрут на личном авто или каршеринге.

Ранее сообщалось, что еще восемь перехватывающих парковок появились в столице. При этом 111 мест оборудовали для инвалидов.

Новые перехватывающие парковки появились у станций метро и МЦК

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