Интерактивная схема метро и карта парковок появились в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В приложении "Московский транспорт" появились интерактивная схема метро и карта парковок.
"Теперь приложение полезно не только для пассажиров, но и владельцев автомобилей", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.
Уточняется, что москвичи и гости столицы могут построить на интерактивной карте наиболее удобные маршруты для передвижения в метро, на МЦК и МЦД. Кроме того, программа покажет, как сильно загружены выходы из подземки, найдет удобные вагоны для пересадки и внесет нужные станции в избранное.
Приложение также позволяет найти станции с туалетами, банкоматами и другими объектами инфраструктуры.
Карта парковок помогает водителям узнать наличие свободных парковочных мест и их стоимость, а также позволяет построить наиболее удобный маршрут на личном авто или каршеринге.
Ранее сообщалось, что еще восемь перехватывающих парковок появились в столице. При этом 111 мест оборудовали для инвалидов.
Новые перехватывающие парковки появились у станций метро и МЦК