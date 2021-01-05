Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тарифы изменятся на семи парковках со шлагбаумом в Москве. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта города в официальном Telegram-канале.
Известно, что новые тарифы начнут действовать с 5 января текущего года.
В частности, на юге и востоке города цена четырех паркингов уменьшится до 50 рублей в час в течение первых двух часов. Далее парковка будет бесплатной до окончания суток при непрерывном использовании. Речь идет о парковочных зонах №9059 (улица Большая Тульская, дом 10, строение 5) и №9043, 9044, 9060 (Щелковское шоссе, дом 100, участки 1, 2 и 3).
"Раньше припарковаться на них стоило 50 рублей в час днем. С новым же тарифом автомобиль можно будет оставить на долгое время – цена за сутки не превысит 100 рублей", – пояснили в Дептрансе.
Из-за высокой загруженности тарифы также изменятся в центре города. Уточняется, что парковка со шлагбаумом №9005 на улице Новый Арбат, дом 11 – дом 21 (участок 1) с 8:00 до 0:00 будет стоить 400 рублей в час. При этом с 0:00 до 8:00 парковка обойдется в 100 рублей в час. Цену пришлось изменить из-за высокой загруженности по причине того, что соседний паркинг №9015 пустовал.
Дополнительно обновится тариф на парковке №9034 (улица Палиха, рядом с владением 8, строением 2). Припарковать автомобиль там можно будет за 100 рублей в час вместо 50 ранее.
Поменяется также тариф паркинга №9049 (проспект Мира, дом 39а). С 10:00 до 22:00 стоимость парковки составит 100 рублей в час, с 22:00 до 10:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов. Далее при непрерывной парковке она станет бесплатной до окончания суток.
Ранее парковка в Москве стала бесплатной по 9 января. При этом парковочные места с повышенным тарифом в 380 рублей в час продолжают работу в обычном режиме.
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