Столичным медикам и волонтерам продлили бесплатную парковку

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Возможность парковаться бесплатно на улицах Москвы продлили для медиков и волонтеров на 2021 год. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"После Нового года медики и волонтеры по-прежнему смогут бесплатно парковаться на улицах города – по решению мэра в таком режиме паркинг проработает для них вплоть до окончания режима повышенной готовности", – рассказали в ведомстве.

По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, переоформлять какие-либо документы не потребуется.

Актуальная информация о льготной парковке для медиков доступна по телефону +7 (495) 870-72-95. Для волонтеров работают другие горячие линии: 8 (999) 898-16-18 и 8 (495) 870-44-44.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что в период новогодних праздников, с 1 по 9 января, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Не изменится только режим работы плоскостных парковок с шлагбаумом.