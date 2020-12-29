Столичным медикам и волонтерам продлили бесплатную парковку

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Возможность парковаться бесплатно на улицах Москвы продлили для медиков и волонтеров на 2021 год. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"После Нового года медики и волонтеры по-прежнему смогут бесплатно парковаться на улицах города – по решению мэра в таком режиме паркинг проработает для них вплоть до окончания режима повышенной готовности", – рассказали в ведомстве.
По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, переоформлять какие-либо документы не потребуется.
Актуальная информация о льготной парковке для медиков доступна по телефону +7 (495) 870-72-95. Для волонтеров работают другие горячие линии: 8 (999) 898-16-18 и 8 (495) 870-44-44.
Ранее Максим Ликсутов рассказал, что в период новогодних праздников, с 1 по 9 января, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Не изменится только режим работы плоскостных парковок с шлагбаумом.
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