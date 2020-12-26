Количество парковочных сессий в столице выросло на 9% перед Новым годом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Популярность платных парковок увеличилась в столице в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

"С приближением новогодних праздников ежегодно возрастает спрос на парковку в Москве. Количество парковочных сессий на этой неделе увеличилось на 9% по сравнению с прошлой", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Также горожан попросили избегать поездок в центр города на личном транспорте.

Ранее в ГИБДД сообщили, что водителей планируют массово проверять на дорогах в преддверии Нового года. Усиленные проверки в столичном регионе начались 25 декабря.

