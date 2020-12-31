Парковки в Москве 31 декабря работают в обычном режиме

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В столице 31 декабря парковки работают в режиме будних дней, сообщили в Дептрансе.

"(Парковки. – Прим. ред.) платные", – сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что все парковки на улицах столицы будут бесплатными с 1 по 9 января. Он уточнил, что это не коснется лишь плоскостных парковок с шлагбаумом.

Также сообщалось, что с 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров.

Для того чтобы не допустить большого скопления пассажиров и дать возможность всем москвичам легко добраться до дома после празднования Нового года, столичный транспорт будет работать по особому расписанию.

