Карта парковок появилась в мобильном приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карта парковок столицы стала доступна для пользователей мобильного приложения "Московский транспорт", сообщает пресс-служба Дептранса.

"С ее помощью можно найти ближайшие парковочные места, узнать их количество и стоимость, проверить наличие мест для инвалидов, посмотреть количество свободных мест на перехватывающих парковках, запланировать маршрут, учитывающий городские автостоянки", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что для использования новой функции нужно открыть приложение, нажать кнопку "Слои" в правой верхней части экрана и включить режим "Городские парковки".

"А если вы уже заранее знаете, где находится нужная вам парковочная зона, просто выберите ее на карте и нажмите на кнопку "Маршрут". Готово", – говорится в сообщении.

Ранее в приложении "Московский транспорт" появилась интерактивная схема метро. Москвичи и гости столицы могут построить на интерактивной карте наиболее удобные маршруты для передвижения в метро, на МЦК и МЦД.

Кроме того, программа покажет, как сильно загружены выходы из подземки, найдет удобные вагоны для пересадки и внесет нужные станции в избранное. Приложение также позволяет найти станции с туалетами, банкоматами и другими объектами инфраструктуры.