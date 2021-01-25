Новую серию тематических "Троек" начали продавать в московском метро

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Тематические "Тройки", которые посвятили проекту "Время ранних", выпустили в столичной подземке. Об этом говорится в Telegram-канале "Дептранс Москвы".

"Их можно будет купить в кассах на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января только с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Тираж – 30 тысяч экземпляров. Начните утро с новой "Тройки", – заявили в пресс-службе ведомства. По данным департамента, с начала проекта "Время ранних" количество пассажиров на станциях вышеназванных линий снизилось почти на 3 процента.

"Благодаря тому, что уже 3,9 тысячи человек изменили время своих поездок – в утренний час пик в поездах стало свободнее и у пассажиров появилось больше возможностей соблюдать социальную дистанцию", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что более 3,5 миллиона человек воспользовались скидками на проезд по двум линиям метро Москвы. В планах стоит снижение нагрузки на станции на 7 процентов.