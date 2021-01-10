Более 3,5 млн человек воспользовались скидками на проезд по двум линиям метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В московском метро ежедневно порядка 85 тысяч человек получают скидку на проезд в рамках проекта "Время ранних". Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса в Telegram.
Согласно программе, пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут платить за поездки в два раза меньше, если они совершены в рабочие дни с момента открытия станций и до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что количество пассажиров на станциях данных линий снизилось почти на 3 процента. В планах стоит снижение нагрузки на станции на 7 процентов. Проект завершат, если этот показатель не будет достигнут.
"В утренний час пик в поездах стало свободнее – 3,9 тысячи человек уже выбрали другое время для своих поездок. Спасибо москвичам за то, что смогли изменить свое расписание – у пассажиров появилось больше возможностей соблюдать социальную дистанцию. Мы видим, что с каждым месяцем становится все больше людей, совершающих поездки рано утром вне часа пик", – высказался Ликсутов.
Также уточняется, что всего скидку уже получили более 3,5 миллиона человек.
Ранее стало известно, что более чем 8 тысяч вопросов задали москвичи за время новогодних каникул чат-боту столичного метро Александре. Чаще всего пользователи интересовались оплатой проезда, схемой метро и новыми линиями. Также среди популярных запросов было удаленное пополнение карты "Тройка" и поиск потерянных вещей.
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