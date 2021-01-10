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Транспорт

10:31

Станцию "Алма-Атинская" временно закроют 11, 15 и 18 января

транспорт метро город

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Станция "Алма-Атинская" будет временно закрыта 11, 15 и 18 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, 11 января она не будет работать с 10:00 до 15:00. Кроме того, станция будет закрыта 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00.

Сообщается, что временное закрытие "Алма-Атинской" связано с проведением технических работ. Доехать до станций "Красногвардейская" и "Зябликово" можно будет на автобусе №676. Кроме того, с помощью маршрутов №740 и №764 жители Москвы смогут добраться до станции "Борисово".

Ранее сообщалось, что в столичном метро продлили время работы новогоднего поезда "Еж". Отмечалось, что он будет курсировать по Кольцевой линии до 10 января.

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