Маршруты ряда автобусов на северо-западе Москвы изменятся с 9 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схемы движения наземного общественного транспорта, курсирующего по Волоколамскому шоссе на границе с областью, изменятся с 9 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, автобус № 252 будет курсировать от станции метро "Планерная" вместо Трикотажного проезда по Волоколамскому шоссе до Новотушинского проезда, далее – привычным маршрутом к станции метро "Митино".

Автобусы № 631 и 640 при движении от "Тушинской" вместо Трикотажного проезда будут ходить по Волоколамскому шоссе, далее по внутренней стороне МКАД с разворотом на 69-м километре, затем – своими маршрутами в сторону Строгина и станции метро "Щукинская".

Автобус № 777 после остановки "Спас" по Волоколамскому шоссе в сторону центра будет двигаться на разворот у перекрестка с Походным проездом, а затем – к остановке "Спас" в сторону области.

Автобус С11 будет ходить из Строгина после МКАД по Волоколамскому шоссе, с разворотом на перекрестке с Походным проездом, а затем по своему обычному маршруту.

Помимо этого, с 8 января остановка "Волгоградский проспект, 45" для автобусов № 74, 161, М89, Т27, Т38, Н5 по Волгоградскому проспекту при следовании от центра переносится на 100 метров назад.

Также появятся новые остановки: "МЦД Трикотажная" для автобусов № 777, С11 и "Спас" для автобуса № 252.

Остановку "МЦД Трикотажная" для автобусов № 252, 631, 640 при движении в область перенесут с Трикотажного проезда на Волоколамское шоссе и совместят с остановкой маршрутов № 777 и С11.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".

Открытие станции "Калужская" БКЛ позволит разгрузить одноименную станцию Калужско-Рижской линии на 40 процентов, а саму линию – на 15–18 процентов. Также вырастет экономия времени при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.