В Москве открыли станцию "Электрозаводская" БКЛ метро

11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве открыли станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"10-я станция Большой кольцевой линии. По сути дела, треть работы завершена. Но еще очень важно, что сделан огромный задел и практически больше 90% тоннелей Большой кольцевой линии пройдено, две трети строительных работ выполнено", – заявил мэр.
У станции имеются два вестибюля с выходом на Семеновскую набережную, к железнодорожной станции, жилой и общественной застройке. Пассажирская зона станции имеет два уровня и четыре лестницы, которые ведут на верхний уровень над правым перегонным тоннелем.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что на одной из стен станции размещено историческое панно "Битва героев" длиной 163 метра с изображением защитника Древней Руси. Оно выполнено на стекле в технике многоцветной печати.
В рамках строительства станции прилегающую к ней территорию благоустроили. В границах котлована сейчас возводится также подземный паркинг на 64 машино-места площадью 2 427 квадратных метров. Он появится между Проектируемым проездом № 789 и Семеновской набережной. Работы по возведению парковки планируют завершить в 2021 году.
Станцию "Электрозаводская" начали строить в 2016 году в составе участка от станции "Нижегородская" до станции "Савеловская". До завершения строительства БКЛ станция будет работать в составе Некрасовской линии.
В будущем на базе станции планируют создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ), одним из главных объектов которого станет пешеходный мост через реку Яузу длиной около 85 метров, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".
В 2022 году в Москве планируют построить еще семь станций Большой кольцевой линии метро. Как уточнили в департаменте, ввод данных станций позволит замкнуть БКЛ. Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
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