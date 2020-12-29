Еще семь станций БКЛ метро планируют открыть в столице в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2022 году в Москве планируют построить еще семь станций Большой кольцевой линии метро. Об этом говорится в Instagram департамента строительства города.

"Самый масштабный метростроительный проект в мире не снижает темп. В 2022 году пассажирам Большой кольцевой линии московского метро подарят сразу семь новых станций: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", – заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в департаменте, ввод данных станций позволит замкнуть БКЛ. Планируется, что на линии разместится 31 станция, многие из которых станут пересадочными на метро, другие линии метро и Московское центральное кольцо.

К строительству Большой кольцевой линии приступили в 2011 году. В 2018 году открыли первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца в Московском метрополитене составит 70 километров.

Ранее говорилось, что свыше 28 километров линий метро построят в столице в 2021 году. В 2021 году также планируют начать строительство Бирюлевской линии метро.