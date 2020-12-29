Еще семь станций БКЛ метро планируют открыть в столице в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В 2022 году в Москве планируют построить еще семь станций Большой кольцевой линии метро. Об этом говорится в Instagram департамента строительства города.
"Самый масштабный метростроительный проект в мире не снижает темп. В 2022 году пассажирам Большой кольцевой линии московского метро подарят сразу семь новых станций: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", – заявили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в департаменте, ввод данных станций позволит замкнуть БКЛ. Планируется, что на линии разместится 31 станция, многие из которых станут пересадочными на метро, другие линии метро и Московское центральное кольцо.
К строительству Большой кольцевой линии приступили в 2011 году. В 2018 году открыли первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца в Московском метрополитене составит 70 километров.
Ранее говорилось, что свыше 28 километров линий метро построят в столице в 2021 году. В 2021 году также планируют начать строительство Бирюлевской линии метро.
"Это наш город": за год в Москве построены 7 станций метро и 15 станций МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: