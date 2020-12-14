Одобрен проект подземного паркинга около станции "Электрозаводская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одобрен проект подземного паркинга на 64 машино-места около станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Предполагается, что паркинг появится между Проектируемым проездом № 789 и Семеновской набережной.

"Общая площадь сооружения составит 2 427 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, парковка создаст дополнительные места около метро, а также обеспечит комфортную пересадку с личного транспорта на общественный.

По его словам, парковка будет иметь один подземный этаж, а также четыре наземных венткиоска.

"Появление такого объекта позволит увеличить количество парковочных мест в условиях плотной застройки, а также освободит место на поверхности для создания пешеходного пространства и благоустройства", – уточнил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по благоустройству территории около станции "Электрозаводская" БКЛ метро. В рамках благоустройства было проложено 2,3 километра кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

