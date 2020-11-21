Станцию "Электрозаводская" БКЛ метро планируют открыть в конце декабря

11:47
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют открыть для пассажиров в конце декабря, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"До начала декабря планируется завершить благоустройство у станции метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, к 20-м числам декабря будем обкатывать станцию и до конца декабря намерены ее запустить с пассажирами", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
Станция "Электрозаводская" БКЛ метро расположена на левом берегу реки Яузы, вдоль Семеновской набережной.
Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по благоустройству территории около станции "Электрозаводская" БКЛ метро. В рамках благоустройства было проложено 2,3 километра кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Также в зоне благоустройства установят уличные фонари и торшеры с энергосберегающими лампами, высадят 12 деревьев и 60 кустарников, разобьют газон общей площадью 8 тысяч квадратных метров.
Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: