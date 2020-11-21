Станцию "Электрозаводская" БКЛ метро планируют открыть в конце декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют открыть для пассажиров в конце декабря, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"До начала декабря планируется завершить благоустройство у станции метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, к 20-м числам декабря будем обкатывать станцию и до конца декабря намерены ее запустить с пассажирами", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Станция "Электрозаводская" БКЛ метро расположена на левом берегу реки Яузы, вдоль Семеновской набережной.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по благоустройству территории около станции "Электрозаводская" БКЛ метро. В рамках благоустройства было проложено 2,3 километра кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Также в зоне благоустройства установят уличные фонари и торшеры с энергосберегающими лампами, высадят 12 деревьев и 60 кустарников, разобьют газон общей площадью 8 тысяч квадратных метров.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

